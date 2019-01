Poliitkampaaniate rahastajate avalikustamist nõudev Keit Pentus-Rosimannus varjab enda kampaania rahastajaid

Pentus-Rosimannus ütles Delfile, et välireklaamikampaaniat korraldab erakond, ta ise hakkas kampaaniat ette valmistama juba 2017. aasta lõpus. Sealjuures valis ta välja ka enda välireklaami asukohti.

Pentus-Rosimannus on enda sõnul lisaks erakonnalt kampaania tegemiseks minevatele summadele panustanud nii isiklikest vahenditest, seda eelkõige kampaani korraldamiseks sotsiaalmeedias, kui leidnud välireklaami jaoks toetajaid.

Kui suure summa eest Pentus-Rosimannus lisaks erakonalt tulevatele vahenditele reklaami saab, ta Delfile ei öelnud. Samuti ei öelnud Pentus-Rosimannus, kes on tema toetajad. Sellekohase info edastab tema sõnul erakond pärast kampaania lõppu.

Kohati jääb mulje, et Pentus-Rosimannuse reklaame on rohkem kui piirkonna esinumbril Siim Kallasel. Pentus-Rosimannuse sõnul pole Kallas selles osas talle etteheiteid teinud.

Kampaania kulude ning rahastajate varjamine on seda enam vastuoluline, et veel eile teatas Pentus-Rosimannus Eesti Päevalehe veergudel, et poliitreklaami levitajatelt tuleks nõuda tellijate ja rahastajate avalikustamist. Nimelt juhtis Keit Pentus-Rosimannus väliskomisjonis valminud raporti koostamist, mille eesmärk oli tema enda sõnul parandada inimeste teadlikust valeinfo levikust.