Poliitkampaaniate rahastajate avalikustamist nõudev Keit Pentus-Rosimannus jätab oma kampaania rahastajad saladuseks

"Praegu on meil olukord, kus välisriigist on võimalik pommitada teise riigi elanikke tänava ja sünniaasta täpsusega väliselt rahastatud poliitiliste kampaaniate või antikampaaniatega, ostetud lugude ja väärinfoga. Keegi ei saaks aru, kes nende kampaaniate taga on. Esimese asjana tuleb selline asi ära lõpetada. Peab olema teada, kes finantseerib ja tellib," teatas eilses lehes Pentus-Rosimannus.

Näib, et tänaseks on ta meel muutunud, sest oma enda kampaania rahastajaid ja allikaid ta ei soostunud avaldama. Delfile on teada, et tema kampaaniaga tegutseb reklaamiagentuuri Ad Angelsi töötaja Kädi Kaasikmäe.