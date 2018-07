Poliitilised sahinad: Margus Tsahkna võib kaaluda ühinemist liikumisega Eesti 200

Delfini on jõudnud teated, et Margus Tsahkna võib kaaluda ühinemist liikumisega Eesti 200. Kuuldavasti tahtvat ta ära oodata, milliseks liikumise suund täpselt kujuneb ja võtab otsuse vastu sügiseks.

Ise Tsahkna teemat kommenteerida ei soovi. "Ei ole mingi saladus, et olen käinud nende üritustel, aga anna teada, kui midagi otsustan," ütles ta täna Delfile.

Tsahknat nagu ka Marko Mihkelsoni ja teisigi IRL-ist lahkunuid on seostatud juba kevadest Eesti 200 liikumisega, kuid siiani on Tsahkna enda otsest seotust liikumisega eitanud. Tsahkna on end lisanud liikumise Facebooki gruppi.

Liikumine Eesti 200 tuli oma manifestiga välja mai alguses. Juuni keskel kinnitas liikumise tegevjuht Hendrik Raave, et nende eesmärgiks on sügiseks liikumine erakonnaks kujundada.