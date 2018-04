Poliitikutel on Mart Laarile keskpanga nõukogu esimehena hulk etteheiteid

President Kersti Kaljulaid esitas Eesti Panga nõukogu esimehe kandidaadiks Mart Laari ning mitme poliitiku sõnul valitakse ta ka teiseks ametiajaks. Laari kandidatuuri vastu on lubanud hääletada EKRE fraktsioon, kuid etteheiteid ja nõudmisi on teistelgi.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni esimehel Martin Helmel on ridamisi põhjendusi, miks nad hääletavad selle vastu, et Mart Laar saaks jätkata Eesti Panga nõukogu esimehe kohal, vahendas ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Näiteks heidavad nad Laarile ette, et ta pole avaldanud arvamust seoses pangandust puudutanud rahapesuskandaalidega. EKRE arvates ei tohiks sel ametikohal olla endine tipp-poliitik.

Reformierakonna fraktsioon pole Laari toetamise kohta veel otsust teinud, kuid fraktsiooni esimees Jürgen Ligi ütles, et Laaril ei kipu poolthääli olema, kuna ta ei esinda Ligi hinnangul enam neid väärtusi, mille tõttu ta viie aasta eest sellele kohale valiti.

Ligi sõnul on Laar olnud sõnakas eelmise, kuid mitte praeguse valitsuse suunal. Laar pole tema hinnangul olnud kriitiline pensionisüsteemi ja maksusüsteemi solkimise ning eelarvereeglite rikkumise pärast.

"Seda vist pole karta, et Laar hääli kokku ei saa, aga kahetsusväärne on, et ta ikkagi sisuliselt pannakse ametisse ainult koalitsiooni ja siis oma endiste erakonnakaaslaste häältega. Vabaerakond on suuresti siiski endine Isamaa," rääkis Ligi.