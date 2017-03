Poliitikud astusid Twitteris teravasse sõnasõtta: kes flirdib idasuunal, kes Yana Toomiga?

Eile õhtul puhkes sotsiaalmeedias terav sõnasõda, kui Reformierakonda kuuluv Taavi Rõivas heitis välisminister Sven Mikserile (SDE) ja riigikogu väliskomisjoni esimehele Marko Mihkelsonile (IRL) ette kahe riigikogu komisjoni plaani sõita Venemaale. Mihkelson vastas aga, et Reformierakond flirdib Yana Toomiga.

Riigikogu aseesimees, endine peaminister Taavi Rõivas küsis Twitteris välisminister Sven Mikserilt ja riigikogu väliskomisjoni esimehelt Marko Mihkelsonilt, kuidas nad selgitavad, et uue koalitsiooni välispoliitiline kurss pole muutunud, kui riigikogu rahandus- ja majanduskomisjon kavandavad visiite Moskvasse. "Lihtsalt väike flirt idapoole," lisas Rõivas teravalt.

"Taavi, ära Eesti välispoliitika pärast muretse. Meil on kindel järjepidev kurss. Küll aga teie flirt Toomiga on kummaline," vastas Mihkelson Rõivasele, viidates europarlamendi saadiku Urmas Paeti (RE) ja riigikogu väliskomisjoni liikme Eerik-Niiles Krossi (RE) osalemisele Yana Toomi korraldatud Süüria-teemalisel üritusel.

Rõivas kaitses erakonnakaaslasi: "Meie liikmed debateerisid YT-ga (Yana Toomiga - toim) konverentsil. Sa jagad valitsust. Sa ei näe probleemi soovis sõbrustada sanktsioonide kiuste?"

Mihkelson märkis, et Urmas Paet kiidab Toomi Süüria visiite, mis olevat puhas sisepoliitika. "Kremli kellad kõlavad ja teie seda ei näe."

Väliskomisjoni esimehe sõnad ajasid harja punaseks Urmas Paetil, kes samuti vaidlusse sekkus. "Marko, lõpeta valetamine. Ma pole kordagi Toomi Süüria-visiiti kiitnud. Uskumatu, et Sa sellist juttu ajad," oli Paet pahane.

Loe veel

Aruteluga liitus ka Reformierakonda kuuluv ettevõtja Meelis Atonen, kes ütles, et koalitsioon praktiseerib uut taktikat. "Ilmselt lõppmäng... Muudmoodi ei oska sellist asja selgitada."

Paet märkis, et nii jaburaks, et tohiks riigikogu väliskomisjoni esimees minna.

"Positsioon ei anna kombeid. Raskel hetkel langevadki maskid ja näed, kes on kes," sõnas Atonen.

Mihkelson jäi rahulikuks, vastates, et seisab kindlalt selle eest, et välispoliitikat ei tõmmataks sisepoliitika tõmbetuultesse.

Paet jätkas turmtulega: "Marko, tegelikult ma ei oleks Sinust sellist teguviisi uskunud."

Mihkelson kutsus Paeti sisust rääkima ning päris uuesti Yana Toomi Süüria külastuste kohta. "Ütle, miks käib Toom Süürias ja mis eesmärke ta sellega sihib?"

Vastamata ei saanud jätta Meelis Atonen: "Räägime kõigepealt selgeks, miks sa, Marko, valetad? Pärast võib Toomi käike arutada."

Eilne arutelu puhkes pärast uudist, et riigikogu rahandus- ja majanduskomisjon kavandavad visiite Moskvasse.

Rahanduskomisjon tahab kohtuda riigiduuma komisjoniga, majanduskomisjon minna transpordimessile, vahendas ERR-i uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Riigikogu rahanduskomisjoni keskerakondlasest esimees Mihhail Stalnuhhin ütles eile Delfile, et veebruaris käisid ettevõtjad eesotsas Tiit Vähiga riigikogus ja rääkisid, et meil on vaja Venemaaga suhteid parandada. "Kaks komisjoni kuulas neid mehi ja mitte keegi ei lausunud ühtegi sõna vastu," rääkis Stalnuhhin ja lisas, et me peame vähemalt üritama anda võimalusi meie transiiditöösturitele ja põllumajandussektorile.

"Ma arvan, et mitte veel sellel kevadel, aga tõenäoliselt hilissügisel toimub muudatus Euroopa Liidu suhetes Venemaaga. Siis on edu neil, kes on esimestena kohal," leidis Stalnuhhin.

Enne Reformierakonna eilset turmtuld oli väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kasutanud võimalust kritiseerida Urmas Paeti ja Eerik-Niiles Krossi, kes osalesid Yana Toomi Süüria-teemalisel üritusel.