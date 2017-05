POLIITIKU MEMORIAALVIDEO: Mida kõike pole pidanud Arvo Sarapuu tegema: kükke, lastele pai ning tabeli korruptsioonist

Arvo Sarapuu teatas sel nädalal, et lahkub poliitkast jäädavalt. Neljapäeval esitas prokuratuur Sarapuule kahtlustuse korruptsioonikuriteos, mille kohaselt osales Sarapuu varifirma kaudu Tallinna prügiveohangetel, olles ise jäätmemajanduse valdkonna eest vastutaval ametikohal. Panime tema kui poliitiku tegemistest kokku mälestusvideo.

Me näeme teda avamas koerte jalutusplatsi ja lastele barankasid jagamas, näeme osalemas tervisepsordiüritusel. Vahel küll Savisaare varjus askeldamas, kuid ikka alati kaadris. Ta näeb Hiiu staadioni avamisega nii palju vaeva, et soostub panema plakatile ka enda näopildi, ta peab kogu aeg vastama ajakirjanike tüütutele küsimustele korruptsioonist. Ja lõpetuseks, ta võib ka ise trummipulgad haarata kui vaja. Loomulikult mahtus siia vaid väike valik Sarapuu tegemistest ja seegi subjektiivselt koostatud, kuid need annavad pildi, mida kõike inimesene poliitikuna on valmis tegema.

Vaata videost!