Poliitikast lahkumist kaaluv Ken-Marti Vaher: IRL-il on silmapaistev minevik ja kindel tulevik

Pikaaegne Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) tuumiku liige, riigikogu saadik Ken-Marti Vaher kaalub Euroopa Kontrollikotta minemist, kuid jätab selgitamata, miks ta keerulises olukorras oleva IRL-i eestseisusesse ei kandideeri ning poliitikast lahkumist kaalub.

Eile jõudis avalikkuse ette, et IRL-i üks peamisi ideolooge Ken-Marti vaher võib siirduda Luksemburgi Euroopa Kontrollikoja liikme Juhan Partsi kabinetijuhiks.

„Juhan Parts on teinud mulle selge ettepaneku, annan lõplikult otsusest teada lähiajal,” kinnitas Vaher Delfile.

Olulisem kohast, kuhu Vaher läheb, on aga see, et ta lahkuks sellisel juhul poliitikast. Praeguseks on selge, et Vaher ei kandideeri ka laupäeval toimuval üldkogul erakonna eestseisusesse, mis omakorda ilmestab käegalöömise meeleolu IRL-is. Tänane Eesti Päevaleht tõi välja, et tervelt seitse senist eestseisuse liiget ei soovi tagasi juhatusse kandideerida.

Vaher jättis vastamata küsimusele, miks ta IRL-i eestseisusesse ei kandideeri, kuid rõhutas siiski, et usub IRL-i tulevikku. „Olen olnud piisavalt kaua erakonna juhtimise juures, et teada üht: IRLil on silmapaistev minevik ja kindel tulevik. Paljud Eesti edusammud enam kui kahekümne aasta jooksul on tehtud IRL-i eestvedamisel ja neid saab olema ka edaspidi. Paremjõuna on IRL-i Eesti poliitikas vaja, et töötada vaba ja jõukama Eesti nimel ning kanda eestimeelset vaimu.”

IRL-i toetuse madalseisul peatudes osutas Vaher, et peamine on valijate toetus valimistel. „See on tegelik reiting,” märkis ta.

„Uuel erakonna esimehel ja juhtkonnal on hea võimalus tugevdada organisatsiooni juhtimist, kaitsta põhiväärtusi ja joonistada selgemalt välja erakonna kuvand. Usun, et nad kasutavad seda ühtse meeskonnana edukalt,” oli Vaher lootusrikas.

Vaher lisas, et küsitluste järgi on enamik Eesti valijaid selgelt konservatiivsed, mida näitab ka tihe konkurents paremale kalduvate erakondade vahel. „Eesti on koht, kus eestlased saavad olla õnnelikud, sest just siin on meie juured ja meid ühendav väärtus- ja kultuuriruum. Mind paneks muretsema see, kui senikehtinud toimivaid põhimõtteid, näiteks õigusriigi alustalasid, konservatiivset kodakondsus- või sisserändepoliitikat soovitakse asuda õgvendama.”