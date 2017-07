Poliitik: vanemahüvitise muudatused seavad üksikvanemad kehvemasse olukorda

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Õnne Pillaku sõnul on vale, et vanemahüvitise muudatuste tulemusel saavad üksikvanemad lühemat vanemahüvitist, kui kahe vanemaga pered.

"Miks on nii, et ühe vanemaga lapsed on riigi silmis kehvemad? Just sellise sõnumi annab praegune valitsusliit, pakkudes isata lastele kuu võrra vähem rahaliselt toetatud võimalust oma vanemaga kodus olla," ütleb Pillak.

"See, kui muudatuse algatajad ütlevad, et isata lastelt ei võeta midagi ära, on poolik tõde. Reaalsus on, et muudatuse tulemusel toetab riik tulevikus üksikvanemate lapsi rahaliselt 18 kuud, samal ajal kahe vanemaga lapsed saavad 19-kuuse vanemahüvitise," selgitas ta.

Pillaku sõnul on vanemahüvitise muutmisega üksikvanematele antav sõnum kurvastav. "Põhimõtteliselt ütleb valitsus, et nende lapsed väärivad riigipoolset kindlustunnet vanemaga koos kodus olles kuu aega vähem, kui mõlema vanemaga lapsed. See ei ole õige. Riik peaks kohtlema kõiki lapsi ühte moodi. Olenemata sellest, mitu vanemat tal on."

"Ma siiralt loodan, et valitsuse liikmed mõtlevad ümber ega toeta üksmeelselt üksikvanemate ja nende laste ebavõrdset kohtlemist."

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile vanemahüvitise muudatused, millega isad saavad 30 päeva pikkuse täiendava vanemahüvitise. Statistikaameti andmete kohaselt on kõigist alla 18-aastaste lastega leibkondadest 24 protsenti üksikvanemaid.