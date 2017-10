Pole vaja! Keskerakond ei kutsu sotse üheskoos Tallinna valitsema

Delfi andmetel loobus Tallinnas valimised võitnud Keskerakond võimalusest luua koalitsioonivalitsus koos Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga.

Koalitsiooni moodustamiseks ei nähta vajalikku erakonnasisest konsensust Keskerakonnas ega Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas, teatas partei pressiesindaja vahendusel.

Konsultatsioone peeti, aga koalitsiooniläbirääkimisteni ei jõutud, sest Keskerakonna linnapeakandidaadi Taavi Aasa sõnul ei olnud näha selget ja ühtset tahet seada koos ühiseid eesmärke linna edukaks juhtimiseks.

Ta lisas, et Keskerakond on avatud koostööle kõigi volikogus esindatud erakondade, asumiseltside ning linnaelanikega. „Juhime linna kindlasti kõigi inimeste huvides, ka nende, kes sel korral meie poolt ei hääletanud,“ kinnitas Aas. Ta sõnas, et just seetõttu sooviti ka kõigi erakondadega kohtuda ning arutada teineteise mõtteid, pealinna arengusuundi ja võimalikke koostöökohti. „Paraku ei soovinud kaks erakonda laua taha oma eesmärkidest või mõtetest rääkima tullagi,“ tõdes Aas.