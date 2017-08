Põhjamaade ja Balti riikide välisministrid rõhutasid Oslos kohtumisel atlandiülese koostöö olulisust

Välisminister Sven Mikser osales täna Oslos Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) välisministrite kohtumisel, mille käigus said kinnitust NB8 riikide ühtsus ja atlandiülese koostöö olulisus, samuti pälvisid tähelepanu rändeküsimus ja terrorismivastane võitlus.

Välisminister Mikseri sõnul on atlandiülene koostöö praeguses julgeolekuolukorras väga oluline. „Euroopa Liidul ja Ameerika Ühendriikidel on palju ühiseid strateegilisi väljakutseid - ennekõike terrorismivastane võitlus, küberohtudele vastu seismine ja rahvusvaheliste konfliktide lahendamine,“ ütles Mikser. „Peame rääkima Euroopas ühtsel häälel ning näitama ELi tugeva partnerina,“ rõhutas ta. Välisministrid olid ühel meelel, et ka Venemaale suunatud poliitika puhul on määrav atlandiülene ühtsus ja koordinatsioon.

Terrorismivastane võitlus pälvis kohtumisel samuti tähelepanu ning välisministrid võtsid vastu ka ühisavalduse. „Meie kohus on kaitsta meie inimesi. Võitlus terrorismi vastu peab olema tõhusam ja otsustavam, rahvusvaheline kogukond peab rohkem pingutama,“ rõhutas Mikser. Välisministrid kinnitasid ühisavalduses, et tihe koostöö peab jätkuma nii rahvuslikul, regionaalsel kui ka globaalsel tasandil.

Euroopa lõunanaabrusest tulevast rändest kui ühest ELi väljakutsest rääkides rõhutas Mikser vajadust pöörata rohkem tähelepanu algpõhjustele kolmandates riikides. „Oluline on aidata kaasa poliitilise olukorra parandamisele ning stabiilsuse taastamisele põgenike päritoluriikides ning transiidipiirkondades,“ ütles välisminister.

Välisministrid rääkisid ka regionaalsest koostööst ja aktuaalsetest ELi küsimustest, sealhulgas Brexitist ja digitaalsest siseturust. Lisaks võtsid välisministrid vastu ühisavalduse naiste, rahu ja julgeoleku teemal.

Põhjamaade ja Balti riikide koostöö (NB8) praegune eesistuja on Norra ning 2018. aastal Rootsi.