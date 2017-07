„Põhjamaa” kirjastamisõiguse omanik: oleme alati andnud laulu avaldamiseks loa

Maaleht ja Delfi kirjutasid täna, et Eesti hümnikski pakutud laulu „Põhjamaa” nootide avaldamise eest küsib kirjastus üüratuid summasid, mistõttu pole pala seni laulupidudel ametlikult kavas olnud. Kirjastuse ahne suhtumise tõi avalikkuse ette, küll täpseid summasid avaldamata, laulu autori Ülo Vinteri tütar Ylle Rajasaar.

Kirjastamisõiguse omaniku kirjastuse Muusika esindaja Tambet Kuresoo sõnul pole laulupidude korraldajatega erimeelsusi olnud ja pala lubatakse alati kirjastada vastavalt pakkumisele.

Kuresoo ütles Delfile, et kirjastusele kuulub laulu „Põhjamaa” kirjastamisõigus, kuid loo avalikku esitamist ei saa nad kuidagi keelata. „Avalike esitamiste tasusid kogub Eesti Autorite Ühing vastavalt autoriõiguse seadusele,” märkis ta.

Kirjastus Muusika on Kuresoo sõnul alati andnud õpikute kirjastajatele, sealhulgas kirjastusele Avita, ühekordse kirjastamisõiguse vastavalt tehtud pakkumisele. Millistest summadest jutt on, Kuresoo ei täpsustanud, kuid ta nentis, et nagu ütles XII noorte laulupeo idee autor Rasmus Puur, siis eilse peo kavva Ülo Vinteri „Laulu Põhjamaast” võtta ei plaanitud ja nii ei uuritud ka selle pala kasutamise tingimusi. „Seetõttu Kirjastus Muusika ei ole saanud keelduda loo kasutamise õiguse andmisest XII noorte laulupeo repertuaaris ja küsida „üüratuid summasid”,” rõhutas Kuresoo. Tema kinnitusel pole „Põhjamaa” osas olnud erimeelsusi kirjastamislepingute küsimuses ka varasemate laulupidude korraldajatega.

Loe veel

Laulu helilooja Ülo Vinteri tütar Ylle Rajasaar ei rääkinud samas tingimata tänavusest aastast, kui lausus, et laulupeo korraldajad on talle öelnud, et nootide väljaandmise eest küsivad kirjastajad üüratuid summasid ja sel põhjusel pole laulu seni kavva lisatud. Lauljate initsiatiivil on seda siiski korduvalt esitatud.

Kirjastuse esindaja toonitas, et Rajasaar pole pöördunud kirjastuse poole ja küsinud laulu „Põhjamaa” kirjastamisõigust lastele mõeldud õpikusse. „Seega ka sellest ei saanud kirjastus keelduda ega „kõrget hinda” küsida,” lausus ta. Rajasaar rääkis sellisest kogemusest aga hoopis seoses kirjastusega SP Muusikaprojekt OÜ, kellele kuulub samuti osa Vinteri loomingu kirjastamisõigustest. Kolme aasta eest tahtis Rajasaar nimelt anda loa lisada paar isa kirjutatud laulu lastele mõeldud õpikusse.

Lepingu kahe kirjastusega sõlmisid 1995. aastal helilooja Ülo Vinter, teksti autor Enn Vetemaa ja kirjastuse direktor Ly Bremraud. Kirjastajatele tuleb teoste eest maksta veel 53 aastat.