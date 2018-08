PÕHJALIK VIDEOINTERVJUU | Kadri Simson: 40-tunnine töönädal täitub juba kolmapäeva õhtuks, ministril on kindlasti rohkem tööd kui riigikogulasel

Simson ütles, et ministri töökoormus on hulga suurem kui riigikogu liikme töökoormus. "Vastutusvaldkond on päris lai, kolmapäeva õhtuks saab 40 tundi täis," sõnas Simson videointervjuus.

Kommenteerides transpordivaldkonda, sõnas Simson, et see moodustab tema töös vaid kolmandiku. Kuigi tema käivitatud tasuta busside projekt maakondades. "See on vaid väike osa minu tööst, minu töö hulka kuulub ka siseturg ja energeetika," sõnas Simson. Ta lubas töötada, et saada Elronile ronge juurde, et saaks kasvatada ekspressliine Tallinn-Tartu ja Tallinn-Narva liinidel. Muuhulgas vaidleb ta ka vastu, et tasuta ühistransport tema kõige suurem edu oleks olnud: "Mõned väidavad, et see on Tallinna Sadama börsile minek," kostis minister.

Küsimusele, kas ka päriselt on tulnud reisijaid juurde või on vahelt ära kadunud bussijuhid, kes piletiraha oma taskusse panid kostis Simson, et ta ei oska seda kommenteerida. "Seda, miks neid piletiostjaid ei võetud reisijatena arvesse, tuleb küsida kohalikult tasandilt,".

"Turismimaksust räägivad need omavalitsused, kes võtavad hooajalise koormuse turistidega, sellist maksu arutavad ka näiteks pärnakad, Pärnus on sellisteks meetmeteks näiteks kallis parkimistasu rannas või bussipilet," kommenteeris minister turismimaksu. Ta nentis, et turiste pole meil kindlasti liiga palju ja eriti on puudu neid turiste, kes läheks Tallinnast kaugemale.

"Turismimaksu kehtestades peab mõtlema, et kas see on juba sadamas või lennujaamas või hoopis hotellis, samas võib koormuse tuua hoopis see turist, kes Eestis ei ööbi," arutles minister.