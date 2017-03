Põhja-Tallinnas Vabriku tänaval algavad rekonstrueerimistööd

Sel nädalal algab Põhja-Tallinnas Valgevase ja Malmi tänava ristmiku rekonstrueerimine ning Vabriku tänava taastusremont.

Liiklejate turvalisuse tõstmiseks rajatakse Vabriku tänavale kergliiklustee, paigaldatakse kiirust piiravad künnised ja kehtestatakse kiirusepiirang 30 km/h.

Vabriku tänava rekonstrueerimise järgselt paraneb abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul oluliselt liiklusohutus Vabriku tänaval.

„Rekonstrueerimistööde käigus saab uue lahenduse Malmi/ Valgevase ristmik ja Vabriku tänavale rajatakse liikluse rahustamiseks kaks künnist - Kalamaja Põhikooli ette ning Kungla ja Salme tänava vahelisele lõigule,“ selgitas Klandorf . „Vabriku tänav rekonstrueerimise projekteerimisel jätkati sama põhimõtet nagu Soo tänava rekonstrueerimisel - rahustada autoliiklust ja muuta Kalamaja asum jalgratturi- ja jalutajasõbralikumaks.“

Korrastatava Malmi ja Valgevase tänavate ristmiku rekonstrueerimise ning Vabriku tn taastusremondi projekti on koostanud Teedeprojekt OÜ, ehitaja on Tallinna Teede AS. Tööde lõpetamise tähtaeg 30.06.2017. Tööde lepinguline maksumus on 521 866 €

Liikluse rahustamiseks ja nähtavuse tagamiseks muudetakse Vabriku tänava hargnemiskohta ja kergliiklustee rajamisega seoses vähendatakse ka sõidutee laiust. Sõiduraja laius on projekti kohaselt 3,0 m ja parkimisraja laius 2,5 m. Vabanenud teepinna arvelt on kergliiklejatele projekteeritud Vabriku tänava põhjaserva 3,5 m laiune jalgratta- ja jalgtee, mis ristumisel Valgevase tänavaga on lahendatud ülekäiguraja ja künnisega.

Kogu Vabriku tn lõigus on jalgratta – ja jalgtee eraldatud sõiduteest äärekiviga või haljasalaga. Hoonete vihmaveetoudest juhitakse sajuvesi üle kõnnitee mööda betoonist sajuveerenne. Ristmikel on autoliikluse rahustamiseks ülekaigurajad tõstetud sõiduteest 10 cm kõrgemale ning kergliiklejatele on antud eesõigus. Lisaks on ülekäigule vaegnägijate informeerimiseks ette nähtud reljeefsed plaadid.

Tööde mahus paigaldatakse uued äärekivid, uuendatakse kõnnitee kate ning planeeritakse ja taastatakse haljasalad. Vabriku tänav jääb ka peale rekonstrueerimist ühesuunaliseks (suunal Kopli tn – Volta tn) ning seal kehtestatakse kiirusepiirang 30 km/h.