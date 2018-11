Põhja-Tallinna vanem juhtumist Stroomi rannas: vabandan kannatanu ees, linnaosa elanike turvatunne tuleb taastada

“Näeme seda, et politsei võtab tõsiselt kõiki kuritegusid, mis toimuvad meie tänavatel ja tänu sellele on Põhja-Tallinn turvaline linnaosa — vägivallakuritegusid tuleb ette harva. Meile teeb tõsist muret ka vägivald, mis toimub koduseinte vahel ja selles osas on oluline politsei ja linnaosa sotsiaalvaldkonna töötajate jätkuv hea koostöö nii ennetuse kui ohvrite abistamise osas,” sõnas Kaljulaid.

Linnaosa vanem kutsub ühiskonda olema ühtne hukkamõistvas suhtumises igasugusesse vägivalda.

“Hiljuti avaldatud uuringust selgus, et siiani peab suur osa lapsevanematest loomulikuks ja vajalikuks lapse füüsilist karistamist. Peame tegema kõik, et Eesti ühiskonnas juurduks kindel teadmine, et vägivald ei ole mitte kunagi, mitte üheski olukorras hea ja õige lahendus. Kui jätta kõrvale need erandlikud olukorrad, kus jõudu kasutatakse enesekaitseks, tuleb vägivaldset käitumist igal juhul vältida. Kõik meie erimeelsused on lahendatavad rääkides,” ütles Kaljulaid.