Põhja-Tallinna valitsus kolib Pelguranda

Praegu linnaosa serval asuv Põhja-Tallinna valitsus kolib lähiaastatel Pelguranda, kuhu endisele Ranniku gümnaasiumi kinnistule rajatakse uus hoone.

Uue hoone katuse alla mahuvad erinevad asutused alustades linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonnast ja lõpetades Kopli noortemajaga. Ruumi jagub ka kolmanda sektori tegijatele.

Kolimise põhjusi on mitmeid. Eelkõige see on hea uudis linnaosa lastekaitsjatele, kelle senised töötingimused Kotzebue tänava majas olid väga nigelad.

„Lastekaitsjad ja sotsiaaltöötajad on linnaosavalitsuse kõige tähtsamad inimesed, seetõttu ei ole õige, et nende tööruumid on halvemad, kui linnaosavanemal. Ma väga toetan seda, et uues majas on kõikidel meie teenistujatel täpselt ühesugused töötingimused. See on õige, sest lastekaitsja ei ole linnaosavanemast vähemtähtis tegija, vaid pigem vastupidi,“ ütles Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid.

Praegu asuvad Põhja-Tallinna valitsuse osakonnad eraldi majades – sotsiaalhoolekande osakond ühes lastekaitsjatega Kotzebue tänaval ja ülejäänud osakonnad Niine tänava hoones. Inimestel on tulevikus palju lihtsam saada kõik teenused ühest kohast korraga.