Põhja-Tallinna õhusaaste on üle normi. Paha lõhna tekitajad püütakse kontrolli alla saada

„Väävliühendid ongi peamised lõhna tekitajad ja need tuleb normidega vastavusse viia. Kuna tegemist on mitme ettevõtte tegevuse koosmõjuga, siis on lõhnaprobleemi vähendamiseks vaja kõigi nende panust, “ ütles Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja Neeme Kass.

Seoses kaebuste arvu suurenemisega tellis Keskkonnainspektsioon 2018. aasta teisel poolaastal Eesti Keskkonnauuringute Keskuselt välisõhu kvaliteedi mõõtmised, mille esialgsed tulemused selgusid eelmisel nädalal.