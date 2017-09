Põhja-Tallinna linnaosa vanem: tervis ja liikumine on märkimisväärselt olulisemad väärtused kui sujuv autosõit

Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid toetab liiklushädadest hoolimata SEB Tallinna maratoni toimumist ja märgib, et see on tulu allikas, töökohtade looja ja majanduse elavdaja.

Kaljulaid ütles Delfile, et spordi- ja kultuuri suursündmustega nagu Tallinna, Londoni või Berliini maratonide või laulupeo rongkäikudega kaasneb alati see, et liiklus on sel ajal linnas tugevalt häiritud. "Mõistlikud inimesed saavad kõik aru, et maratoni toimumise ajal ei ole autoga arukas selles piirkonnas sõita," ütles ta.

Täna on Delfiga ühendust võtnud mitmed Põhja-Tallinna elanikud, kes liikluskorraldust ja sellekohast teavitustööd mitterahuldavaks peavad. "Seda, kas korraldajad ja linn on teinud kõik, mis võimalik, et inimesi teavitada ja liiklust korraldada, tuleb analüüsida ja järgmistel aastatel teha paremini," ütleb selle kohta Kaljulaid.

"Kuid seisukohtadega stiilis "korraldagu oma jooksmised metsas või ümber laululava" mina ei nõustu," räägib Kaljulaid. "Sport, tervis, liikumine on märkimisväärselt olulisemad väärtused kui sujuv autosõit. Olen kahe käega selle poolt, et suured ja väikesed spordisündmused toimuksid nii Tallinna kui Põhja-Tallinna tänavatel ka edaspidi."

Kaljulaid tervitab omalt poolt ka kõiki osavõtjaid ja korraldajaid, kes sellise sündmuse Tallinna tänavatele toonud on. "Sporditurism on muide linnadele suure tulu allikas, töökohtade looja ja majanduse elavdaja," märgib ta.