Põhja-Tallinn tunnustab linnaosa haridustöötajaid

Linnaosa vanema Raimond Kaljulaidi sõnul on Põhja-Tallinna hariduselu väga mitmekülgne ja huvitav ning tunnustust väärivad paljud.

“Möödunud õppeaastal lisandus meie tugevatele koolidele ja lasteaedadele veel ka Avatud Kool ja GAG uus õppehoone. Peredele on nende laste haridus väga oluline. On väga tähtis, et meie laste hariduse eest vastutavaid inimesi märgatakse ja tunnustatakse kohaliku kogukonna poolt,” ütles Kaljulaid.

Tunnustusauhinnad antakse üle kaheksas kategoorias: Põhja-Tallinna aasta haridusjuht, aasta lasteaiaõpetaja, aasta kooliõpetaja, aasta õpetaja abi, aasta noor õpetaja, aasta hoolekogu liige, aasta noor ja Põhja-Tallinna innovaatiline tegu 2018.

Ettepanekuid nominentide kohta võetakse vastu kuni 18. septembrini. Vabas vormis taotlusi võib tuua Põhja-Tallinna linnaosa valitsuse infolauda või saata e-postile pohja@tallinnlv.ee märksõnaga „tunnustuskonkurss 2018“. Oluline on, et taotlus sisaldaks argumente, millega esitatav isik on 2018. aastal silma paistnud, tema ametinimetust, asutust kus ta töötab ja seal töötatud aastate arvu ning nominendi ja esitaja kontaktandmeid.