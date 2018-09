Põhja prefekt: vanemad, noorsootöötajad ja politsei peavad pakuma noortele alkoholi ja vägivalla asemele alternatiive

"Oleme nii linna kui linnaosavalitsustega kohtunud ja kindlasti toetame linna nende tegevuste elluviimisel. Laste ja noorte vaba aeg peab olema mõistlikult sisustatud, siis hoiduvad nad suurema tõenäosusega õiguskuuletust käitumisest, mida sageli pannaksegi toime igavusest," ütles Jaani Delfile.

Pargid on Jaani sõnul loodudki linna selleks, et noored saaks seal aega veeta. "Oluline on lihtsalt see, et neil noortel oleksid ka rulad ja rattad, millega trikitada, inspireerivad juhendajad ja mõistlikud võimalused, kuidas teismelisena ennast välja elada," toonitas ta.

Paljud noored käituvadki Põhja prefekti sõnul mõistlikult. "Aga miks osad tarbivad alkoholi ja vägivallatsevad, sellega peavad eelkõige vanemad koostöös noorsootöötajate ja politseinikega tegelema, üritama leida noorele sama huvipakkuva, aga tervisliku ja seadusliku alternatiivi. Olgu selleks konkreetsele noorele sobiv huvitegevus, spordi- kunstiring või midagi muud," märkis Jaani.

Parkides turvalisuse tagamiseks on Jaani kinnitusel kaasatud abipolitseinikke, kes seal ja teistes kogunemiskohtades toimuval silma peal hoiavad. "Samuti oleme teinud ettepanekuid, kuidas muuta parkide ja haljasalade keskkonda nii, et puuduksid pimedad nurgad või muud riskikäitumist soodustavad tegurid," lisas ta.

Käesoleva kuu lõpuks on Kesklinna politseijaoskond koos kesklinna linnaosavalitsusega leppinud kokku parkide külastused, et koos valdkonna spetsialistidega täiendavalt vaadata üle turvalise linnaplaneerimise põhimõttel parkide haljastused, valgustuse ja täiendavate linnakaamerate paigaldamise vajadused.