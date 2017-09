Põhja-Korea välisminister avaldas lootust, et tuumasõjaks siiski ei lähe

Täna kõneles ÜRO peaassambleel Põhja-Korea välisminister Ri Yong Ho, kes kinnitas oma riigi rahumeelseid kavatsusi ja lootust, et kogu maailmaga tekinud vastasseisu lahendamiseks pole vaja kasutada tuumajõudu.

Ta nimetas U.S.A president Donald Trumpi, kellega Põhja-Korea liider Kim Jong-un viimaseil päevil raevukat sõnasõda peab, ohuks rahvusvahelisele julgeolekule. Ri pani küsimärgi alla ka Trumpi vaimse tervise ja juhtis tähelepanu asjaolule, et Trumpil puuduvad elementaarsed teadmised ja taktitunne, mis tegigi võimalikuks „katsed solvata Põhja-Korea ülimat väärikust“. Mäletatavasti nimetas Trump Põhja-Korea liidrit enesetapukalduvustega Raketimeheks.

Ri kordas oma liidri ähvardust, et Trump peab oma sõnade eest kibedalt maksma ning oletas, et võib-olla ei saa Ameerika liider arugi, mida ta suust välja ajab. Ka ütles Ri, et just U.S.A-st lähtuv oht on põhjus, miks Põhja-Koreal tuumarelva nii kangesti vaja on. Relv on tema sõnul teadagi rahumeelseks otstarbeks, vesinikupomm „peaaegu valmis“, tuumarelv niisamuti, nii et U.S.A mõelgu pigem heaga järele, enne kui Põhja-Koread ähvardama hakkab. Ri kinnitas samas, et need maailma riigid, kes praegu U.S.A poole ei hoia, ei pea oma julgeoleku pärast sugugi murestema.

U.S.A, Hiina ja Euroopa liidu viimati kehtestatud sanktsioone nimetas Ri barbaarsuseks, kinnitades siiski, et oleks rumalus arvata, et need tema uhket riiki kuidagi kursilt väärata võiksid.

Ri kõne võtsid tulise aplausiga vastu käputäis Põhja-Korea delegatsiooni liikmeid.

Vahetult enne kõne algust lendasid U.S.A hävitajad rahvusvahelises õhuruumis Põhja-Korea piiridele lähemale kui eales varem sel sajandil, Pentagoni teatel oli sellise musklinäitamise eesmärgiks kinnitada, et Ameerikal on tõsi taga.