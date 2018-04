Põhiseaduskomisjoni aseesimees Jüri Adams: põhiseadusega samasooliste abielu välistamine on tüüpiline Ida-Euroopa riikidele

"Ma ei pea tõenäoliseks, et see idee leiaks nii palju toetuse, riigikogu praeguses või järgmises koosseisus, et see läbi läheks," kommenteeris Adams plaani rakendumise ebatõenäolisust. "Selle algatusega on hiljaks jäädud. Kes seda soovivad, oleks seda oleks ettepaneku pidanud tegema enne kooseluseaduse vastuvõtmist," ütles Adams. Kuigi Adams samasoolistele paaride abielu registreerimist ei toieta, pooldab ta kooseluseadust. "See on palju paremini lahendatud, kui nii mõnelgi teisel maal," ütles ta Delfile.

Loe veel