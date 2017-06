Põdder: Savisaar jääb haiglasse ilmselt paariks päevaks

Harju maakohtust kiirabiga haiglasse viidud Edgar Savisaar jääb meedikute pilgu alla ilmselt paariks päevaks, ütles Delfile Savisaare ihuarst Peep Põdder.

Savisaare protsessi kolmanda istungi alguses võis aimata, et Savisaare tervis võib ka nüüd olla põhiteemaks. Nimelt viibis istungi algus 5 minutit, kuna Savisaare ihuarst doktor Peep Põdder vaatas Savisaart üle.

Kohtusaali saabunud Savisaare kaitsja Oliver Nääs teatas kohtunikule, et süüdistatava vererõhk oli hommikul 165/98 ning pulss väga kõrge - 118. Savisaare ihuarsti palvel kutsus kohtunik kiirabi.

Kui esialgu kaaluti, kas jätta Savisaar haiglasse uuringutele või võib ta ikkagi lahkuda koju puhkama, siis viimastel andmetel jääb Savisaar haiglasse arstide hoole alla. Kui kauaks, pole veel teada. "Ma ei oska nii öelda, paariks päevaks vast küll," vastas Põdder Delfi küsimusele Savisaare haiglas viibimise kohta. Delfi uuris Põdderilt lähemalt ka Savisaare tervise kohta ning selle kohta, kas tema hakkabki temaga kohtuistungitel käima.

Ta kutsus teid täna kohtuistungile?



Ei, ta ei kutsunud mind täna kohtuistungile. Ma olen ise puhkusel tegelikult, aga vaatasin eile justnimelt teie blogi ja seal tekkis situatsioon, kus ekspertiis nõudis, et kohtus peab olema arst. Nemad rääkisid küll kiirabiarstist, erakorralise meditsiini arstist, kardioloogist koos elustamistehnikaga. Kuna see vedu ei võtnud, siis professor Marika Väli ütles, et olgu või Peep Põdder. Mina lugesin seda teksti ja mõtlesin, et ega see mult tükki ei võta küljest ära.

” Savisaar ei tahtnud, et talle kiirabi kutsutakse, ta ei tahtnud haiglasse minna. Peep Põdder

Tegelikult oli Savisaare seisukord halb juba hommikul, need näitajad olid hommikul juba sellised. Aga kuna Edgar ise hommikul juba väga tungis sellele protsessile... et tema läheks nagu sõtta. Tema käitumine ei ole selles suhtes adekvaatne. Ta ei tahtnud, et talle kiirabi kutsutakse, ta ei tahtnud haiglasse minna.

Savisaarel on nii suured mäluhäired, et Savisaarele antakse need rohud sisse. Tagades seda, et ta samu ravimeid 10 minuti pärast uuesti ei võtaks, on inimene 24 tundi Savisaare kõrval. Ja kui Evestus (Steven-Hristo Evestus, riigiprokurör kahtlustas, et Savisaar ei järgi arsti ettekirjutisi) midagi arvab, võib ta anda kohtukorralduse, pannakse kirja raviskeem ja kohtu korralduse kohaselt tagatakse ravimite andmine. Aga käia selline asi välja, omamata faktilist materjali, mina tõsiselt kaalun, kas selline prokurör prokuratuuri kõlbab. Küsimus ei ole Savisaares, ühesugune käitumine kehtib meie kõigi suhtes.

Suurem osa istungeid on ees, kas teie hakkategi Savisaarega koos istungitel käima?



Mina ei hakka, ma loodan, et kohtunik sai tänasest korras nii palju aru, et kui seda kohut tahetakse edasi pidada, on seal adekvaatne arst kohal. Kiirabi - kui ma ei eksi - tuli 12 minutit. Kui inimene peaks saama oma elu kolmanda infarkti, oleks 12 minutit selgelt liiga palju.

Ühesõnaga teie idee on, et kiirabibrigaad peaks kohtus kohal olema?



Minu idee on see, et kui kohus arvestab ekspertiisi - mis on minu arvates täiesti ebapädevalt tehtud - peab ta tagama seal öeldut.

Ehk siis üks täisvalmiduses kiirabibrigaad?

Jah, kui seal on öeldud, et kohtupidamine toimub siis, kui arst on kohapeal, kellel on vastav reageerimisvõimekus ja tehnika. See on suur kulu.

Aga kui kiirabibrigaadi ei ole rahaliselt mõttekas ja võimalik korraldada, kas tuleksite Savisaare arstiks kohtusse?

Ma olen tegevarst, haigla juht, olen Edgari vana sõber. Eestis on küllaldaselt häid doktoreid, kes saavad sellega hakkama.

Te ütlesite enne, et Savisaarele on tagatud ravimite andja 24 tundi?

Savisaare juures on inimene. Sellises seisundis ei ole võimalik jätta üksi inimest Hundisilmal. Eks nad jagavad (hooldaja ja Savisaare autojuht - A.P.). Ma ei ole teda kordagi näinud üksinda kodus. See, et tal on ööpäevaringne valve, on fikseeritud ka kohtuekspertiisis.

Edgar läheks ka homme kohtusse võitlema. Aga kui tema ei suuda hinnata adekvaatselt oma tervislikku seisundit, peaksid ta ümber olema adekvaatsed inimesed. Tema läheb rindele, nagu ta ise armastab öelda.

Ida-Tallinna keskhaigla juurde saabusid täna ka Savisaar toetajad Oudekki Loone ning Olga Ivanova. Lootnud kiiret kojusõitu või miskit muud, parkis Savisaare sohver auto erakorralise meditsiini osakonna hoone ette. Nii pole aga lubatud ning kärme parkimiskontrolör oli peagi trahviga kohal.

