Plagiaadi tõttu on skandaale tekkinud nii Eestis kui mujal Euroopas, ameti on kaotanud nii ministreid kui ametnikke

Konservatiivsed väljaanded nõudsid, et Sánchez avaldaks oma doktoritöö, mida ta ka tegi koos Turnitini ja PlagScani analüüsidega. Oponendid nõudsid, et Sánchez annaks parlamendi ees tunnistusi.

Kui kära Sánchezi doktoritöö ümber näis vaibuvat, kerkisid esile uued süüdistused tema koos kaasautoriga 2013. aastal kirjutatud raamatu aadressil. Selles oli ühe Hispaania diplomaadi kõne ilma viiteta. Sánchezi sõnul oli see tahtmatu viga ja ta lubas selle parandada.

Samal ajal on Hispaania meedia leidnud, et URJC-s on kuni 500 Itaalia tudengile antud õigusteaduse kraad, kuigi neil on olnud väga piiratud hispaania keele oskus.

RUMEENIA

2012. aasta juulis olid plagiaadisüüdistuste tõttu sunnitud ametist lahkuma mitmed ministrid. Süüdistati ka tollast peaministrit Victor Pontat, kellel õnnestus siiski ametisse jääda, kuni ta oli sunnitud lahkuma 2015. aastal pärast ohvriterohket ööklubitulekahjut.

UNGARI

Aastatel 2010-2012 Ungari president olnud Pál Schmitt kaitses oma doktoritöö summa cum laude 1992. aastal kehakultuuri ülikoolis. 2012. aasta jaanuaris süüdistas Ungari ajakiri HVG Schmitti töö plagieerimises Bulgaaria spordieksperdi Nikolaj Georgievi doktoritööst. Schmitti töö näis olevat Georgievi oma otsetõlge. Ungari presidendi kantselei väitis, et Schmitt ja Georgiev on sõbrad ja tegid koos tööd samade allikatega. Hiljem tehti kindlaks, et 17 lehekülge tööst on plagieeritud Saksa spordisotsioloogilt Klaus Heinemannilt. Semmelweisi ülikooli, mille osaks kehakultuuriülikool oli muutunud, kinnitas 27. märtsil plagiaati, aga ei süüdistanud Schmitti („autor võis arvata, et dissertatsioon rahuldas nõuded”). Siiski otsustas ülikooli senat 2012. aasta 29. märtsil Schmittilt doktorikraadi ära võtta. 2. aprillil teatas Schmitt oma tagasiastumisest presidendiametist.

SOOME

2018. aastal teatas Jyväskylä ülikool, et välise uurimise käigus tehti kindlaks, et Põlissoomlaste presidendikandidaadi Laura Huhtasaari 2003. aasta magistritöö on suures osas plagieeritud. Leiti, et umbes 80 protsenti järeldustest multikultuurse hariduse kohta olid töös viitamata kopeeritud. Siiski Huhtasaarilt kraadi aegumise tõttu ära ei võetud.

HORVAATIA