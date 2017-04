Plaanitava Sitsi tänava süstlavahetuspunkti vastasmajja ehitatakse lasteaed

Maikuus Põhja-Tallinnas algava elamukvartali ehituse käigus kavatsetakse Sitsi tänavale rajada lasteaed, mis jääks täpselt üle tee planeeritavast süstlavahetuspunktist. Võtmeroll on infovahetusel riigi ja Põhja-Tallinna vahel.

Tervise Arengu Instituut (TAI) kavandab süstlavahetuspunkti uueks asukohaks Põhja-Tallinnas Sitsi tänav 28 asuvat hoonet. Põhja-Tallinna linnaosa seda ei toeta, sest jällegi on tegemist suure elumaja esimese korrusega. Kardetakse, et väga suure tõenäosusega korduksid Sitsi tänaval samad probleemid, mis Erika tänaval. Tulemuseks oleks elanike pahameel ning varem või hiljem tuleks hakata otsima uut pinda.

Sitsi tänavale süstlavahetuspunkti ehitamise vastu on allkirja andnud üle 1500 elaniku, kes ei soovi Kopli noortemaja ning lastega perede lähedale taolist asutust. Samuti kardetakse, et süstlavahetuspunkti kõrval langeb ka kinnisvara ruutmeetri hind.

Lasteaed jääb üle tee

Nüüd aga on selgunud senisest kaalukaim argument: Sitsi tänavale plaanitakse ehitada lasteaed. Rajatav lasteaed jääks süstlavahetuspunktist täpselt üle tee (vaata märge nr 6).

Balti Manufaktuur Foto: erakogu

Nimelt saatis eile Balti Manufaktuuri territooriumi arendaja Põhja-Tallinna linnaosa vanemale Raimond Kaljulaidile detailplaneeringu põhijoonise, kus on täpselt paigas juba selles mais algava uue elamukvartali ehituse plaan. Arendajal on kohustus rajada ka lasteaed, mis jääb täpselt Sitsi 28 hoonest üle tee. "Arvan, et seda on otsustamisel väga oluline arvestada. Loodan, et riik võtab seda arvesse ja sellega seoses loobub plaanist avada süstlavahetuspunkt Sitsi 28 majja," teatas Kaljulaid.

Loe veel

Puudulik infovahetus?

Linnaosa vanem võttis juhtumi kokku kui järjekordse näite sellest, miks riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöö ja infovahetus on oluline. "Kui me oleksime TAI plaanidest teadnud varem, oleksime ilmselt selle infokillu samuti varem üles leidnud ning Tervise Arengu Instituuti sellest informeerinud," märkis Kaljulaid.

Uurides, kuidas on taoline infosulg võimalik, selgitas Kaljulaid järgmist: "Riik pole kordagi meie poole pöördunud, kuna Põhja-Tallinnas pole linnale kuuluvat vaba. Vastasel juhul oleks me pakkunud need kohad välja kohe alguses." Nii on uue süstlavahetuspunkti pinna leidmise enda õlule võtnud Tervise Arengu Instituut.

Süstlavahetuspunkt peab olema abivajajatele võimalikult lähedal ning see tähendab paljuski keset elamurajooni. "Tuleb leida kompromiss ja leida selles piirkonnas kogukonda kõige vähem häirivam lahendus. Ideaalis peaks ta olema eraldiseisev hoone, mis ei oleks vahetult kellegi kodu läheduses," sõnas Kaljulaid.

Esmaspäeval kohtub Kaljulaid TAI esindajatega, et anda neile üle Sitsi asumi elanike poolt kogutud enam kui 1500 allkirja ning tutvustada Balti Manufaktuuri territooriumi detailplaneeringut.

Süstlavahetuspunkti probleem on juba pikemat aega õhus olnud: elanike pahameele tõttu koliti süstlavahetuspunkt Erika tänavalt Paldiski maanteele. See tekitas omakorda probleem eri huvigruppides. Tervise Arengu Instituudi viimane ettepanek on teha süstlavahetuspunkt Sitsi tänavale.