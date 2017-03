Pirital ringi jooksnud kelgukoer ründas ema, tütart ja taksi. "Võitlesime mõlemad tütrega, kuid nii võimsa koera vastu me ei saanud"

Pirital Mähel pühapäevahommikusele jalutuskäigule läinud ema ja tema 11-aastane tütar võtsid kaasa kaks kääbustaksi. Paari maja kaugusele jõudnud, märkasid nad enda poole sööstvat Siberi huskyt ja võtsid koerad endale sülle. Paraku käis suure koera jõud mõlemast üle.

Üks koertest kukkus rüseluse käigus maha ning jooksis, rihm järele lohisemas, kodu poole. Tema pääses vigastusteta. Samal ajal ründas husky teist koeraomanikku ja raputas niikaua, kuni sai süles oleva loomakese kätte.

"Võitlesime mõlemad tütrega oma armsa Lenni elu eest, kuid nii võimsa koera vastu me ei saanud. See koer oli mõni maja eemalt, oma aiast lihtsalt lahti lastud, et ta saaks tühermaale jooksma minna. Koera peremees oli ühe maja kaugusel aias ja meie kohutava kisa ja appihüüete peale ei tulnud ta kohe appi. Lõpuks, kohale jõudes, ütles ta vaid koerale - mis sulle sisse läks?" vahendab Pealinn pereema traagilisi muljeid.

Ema pääses koos lapsega tänu paksudele riietele ja voodriga nahkkinnastele - jopest on vaid ribad järel. Naine oli paar päeva täielikus šokis ning tütar nägi halbu unenägusid.

Kääbustaks Lenni eest võideldi operatsioonilaual kaheksa tundi. Kõige rohkem said koeral kannatada pea ja lõualuud, talle siirdati kunstluud, metallplaadid ja vardad. Ülikeeruline ja raske operatsioon läks maksma üle 3000 euro, lisaks veel üks operatsioon, ravimid ja visiidid. Kuna koera kiirabihaiglast kätte saamisel tuli 3000 eurot kohe tasuda, pöördus pere sotsiaalmeedias kaastundlike inimeste poole ja palus abi.

Pereema on kõigile abistajatele siiralt ja südamest tänulik.

Juhtumit menetleva Pirita tugipunkti peainspektor Anne Järve paneb koerapidajatele südamele, et looma tuleb pidada viisil, et ta ei tekitaks nii inimestele kui ka liigikaaslastele korvamatut kahju. Jalutama tuleb minna, koer rihma otsas. Kui tegemist on kergelt ärrituva või ettearvamatu käitumisega koeraga, siis on soovitav panna pähe suukorv. Aias lahtiselt olevad koerad ei tohi sealt välja pääseda – selle eest vastutab koeraomanik. Kui aga õnnetus on juhtunud, siis tuleb ka vastutust kanda. "Ka kõige armsam ja malbem koer võib käituda ettearvamatult. Isegi koolitatud koer võib mingil hetkel käsklustele mitte alluda. Sellepärast peab olema ettevaatlik ja järgima kõiki loomapidamise eeskirju. Ega neid niisama ei kirjutata ega nende täitmist nõut."