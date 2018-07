Pirita tee liiklust pannakse rahustama fooride roheline laine

Tallinnas Pirita teele Maarjamäe memoriaalkompleksi juurde üles pandud uued foorid jalakäijate ohutuse tagamiseks ei jää ainsaks, sest Reidi tee valmimisel tuleb Pirita teele tõenäoliselt fooridest nn rohelise laine süsteem.

Tallinna liikluskorralduse juht Talvo Rüütelmaa ütles ERR-ile, et Pirita teel on väga suur probleem sõidukiiruse ületamine. "50 on lubatud, aga sageli sõidetakse seal 70-ga. Kui mõni jalakäija teele astub, on tagajärjed tõsised."

"Võimalik, et kui foorid ükskord valmis on ja tsüklisse saavad, kasutame sama lahendust, mis on Vabaduse puiesteel. Tuleb roheline laine, mis on 50 km/h. Nii, nagu ta Vabaduse puiesteel on. Ja kui jalakäija tahab üle minna või on ühistranspordil prioriteet, siis laine katkestatakse," selgitas ta.

"Kui autojuht näeb, et tal on ees kolm foori punased, siis tal liikluspsühholoogilist kiirustamist enam ei ole. Kui ta hakkab foorini jõudma ja sel hetkel läheb roheliseks, siis on kõige parem lahendus," lisas Rüütelmaa.