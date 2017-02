Pirita rand saab uue kuue promenaadi ja paviljonide näol, ent kohalikud elanikud ei ole plaanidega kaugeltki rahul

Pirita linnaosavalitsus tutvustas üleeile Pirita ja Merivälja elanikele Pirita supelranna ja selle lähiala uusarendust, mis näeb ette uhket promenaadi ning arvukaid paviljone.

Kohalikud leiavad, et plaani tuleb elanike soovidest lähtuvalt kohandada.

"Tunne on selline, et inimesed, kes sõna võtsid, ei adu, mis siia tuleb," pahandab Merivälja elanik Gunnar ja lisab, et inimesed hakkavad pidutsema rannas hommikutundideni, mis on tema hinnangul lubamatu. "Ma väga loodan, et selle aja peale on võim muutunud, et selle asja peale ei kulutata liigset linna, rahva ega minu raha."

Pirita rannaala detailplaneering näeb ette rohkelt randa teenindavaid objekte, sealhulgas mitut spordi- ja mänguväljakut ja riietuskabiine, ajutist vabaõhulava, rannapromenaadi, Merivälja tee 3 kinnistul keskuse laiendamist ja Merivälja tee 5b kinnistule kuni kahekorruselise ärihoone ehitust ja talisuplejaile klubihoonet.

Loe täispikka lugu Õhtulehest.