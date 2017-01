Pirita linnaosa vanem: sisekaitseakadeemia täielik kolimine Ida-Virumaale on ebamõistlikult kulukas

Sisekaitseakadeemia treeningbaas võiks olla Ida-Virumaal ning õppekompleks võiks jääda Piritale. Nii jääks ära täielik akadeemia üleviimine Ida-Virumaale, leiab Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder.

Mölderi sõnul on sisekaitseakadeemia kolimine Ida-Virumaale ebamõistlikult kallis, makstes täieliku üleviimise puhul ligi 63 miljonit eurot. "Sisejulgeoleku mõttes võib investeeringu efekt osutuda aga hoopis negatiivseks, sest paljud õppejõudki on kinnitanud, et loobuvad kolimisplaanide teostumisel õpetamast," tõdes Mölder. Ta sõnas, et täna on Pirital hästi toimiv akadeemia, mida on võimalik arendada Põhjamaade modernseimaks õppekompleksiks ja seda kolimisest tunduvalt odavamalt.

Ta lisas, et küsimus on ka sisekaitseakadeemia maa võimalikus müügis Kase tänaval. "Kui treeningbaasi finantseerimiseks kavatseb riik maha müüa kuni viis hektarit, siis on ilmselge, et akadeemia täielikul kolimisel võõrandataks kogu maa-ala. See tähendaks väga tugevat survet kinnisvaraarendajatelt," rääkis Mölder.

Siseministeerium esitab valitsusele akadeemia kolimiseks kolm varianti. Üks valik on uue õppekompleksi rajamine Narva, mis tähendab Paikuse politseikooli ja sisekaitseakadeemia sulgemist Pirital. Mõeldud on ka väiksema õppekompleksi rajamisele, mis säilitaks Väike-Maarja ja Paikuse õppekompleksid. Kolmanda variandi puhul, mida toetavad ka siseministeerium ja Pirita linnaosavalitsus, on kavas Narva rajada suuremahuline praktikabaas. Seejuures säilitataks kõik senised õppehooned.