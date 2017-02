Pirita linnaosa vanem on sotside peale pahane: sisekaitseakadeemia kolimisele on raske plusse leida

Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder avaldas kahetsust, et sotsiaaldemokraadid sisekaitseakadeemia Piritalt ära kolimist toetada otsustasid. Mölder sõnas, et varem on siseminister Andres Anvelt rääkinud vaid praktikabaasist Narvas. Sotside sõnul lepiti akadeemia kolimises kokku ka valitsuskõnelustel.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) juhatus kinnitas täna oma jätkuvat toetust sisekaitseakadeemia (SKA) kolimisele Tallinnast Narva, teatas erakond. Politseikolledži politseikool jääks samas edasi Paikusele ja päästekolledž Väike-Maarjasse.

Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder rõhutas seepeale taas, et Pirita õppekeskuse kolimine on ebamõistlikult kulukas ja ei too lisaväärtust riigile ega Narvale. „Peale selle, et Eesti lipp kooli seinas lehvima hakkab, on plusse selle raha eest raske leida,” sõnas Mölder.

Mölder lisas, et ka hinnast rääkides erinevad numbrid nagu öö ja päev, kuid ühine nimetaja on neil küll: kolimine on kallis. „On räägitud 63 miljonist eurost, justiitsministeerium, mille minister sooviks akadeemiat väga Narva, on rääkinud väiksemast summast. Igatahes oleks akadeemia kinnine kool Narva linnas, mis kindlasti ei muudaks Narvat avatumaks. Kui valitsus suunaks selle raha Ida- Virumaa taristu arendamisse, muudaks see reaalselt Narva ja selle lähiümbruse elanike elukeskkonda oluliselt paremaks,” leiab Mölder.

Mölder kui Pirita linnaosavanem on mures ka selle pärast, mis akadeemia senisest asukohast pärast õppekeskuse kolimist edasi saaks. „Et saada veidigi kolimiseks raha, müüks riik maa kindlasti ära, mis tähendab selles osas väga ebaselget tulevikku. Halbu näiteid, kus riik on maa ära müünud, on Pirital küll ja veel,” rääkis Mölder.

Mehe sõnul ei ole ka akadeemia õpilased ega lektorid huvitatud kolimisest ja sisejulgeolek võib jääda kaotajaks. „Kodanikuna soovin, et meie julgeolekustruktuurid oleks tugevad ja hästi mehitatud motiveeritud inimestega. See samm seda eesmärki ei täida,” leiab Mölder.

Sotsiaaldemokraatide juhatus oli erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul SKA ümberpaigutamise küsimuses täna üksmeelne, korrates nõnda SDE varasemat programmilist seisukohta, et riigi kohaloleku suurendamiseks ja turvalisuse tõstmiseks Ida-Virumaal on otstarbekas kolida SKA Tallinna õppehoone Narva. SKA kolimises lepiti kokku ka valitsuskõnelustel.

„Siseminister esitas põhjaliku ülevaate kolmest erinevast variandist ja sotside selge toetuse pälvis lahendus, mille tulemusena akadeemia Tallinnas toimuv õppetegevus kolitaks Narva,” kinnitas Jevgeni Ossinovski. „Mul on hea meel, et uus valitsus on otsustanud suunata täiendavaid investeeringuid Ida-Virumaale ning otsus sisekaitseakadeemia Narva liigutada oleks esimeseks pääsukeseks. Ma saan küll aru, et igale asutusele meeldib olla seal, kus on aastakümneid oldud, ent aktiivne regionaalpoliitika eeldab meist paljude mugavustsoonist välja tulemist.”

Erakonna juhatusele kolimisplaanide võimalusi tutvustanud sotsist siseminister Andres Anvelt rõhutas, et sisekaitseakadeemia ümberpaigutamine Narva nõuab kolme olulise tingimuse täitmist: täiendavalt mitmekümne miljoni euro suuruse investeeringu eraldamist valitsuse poolt, katet kolimisjärgsetele kasvanud püsikuludele, sh analoogselt teiste asutustega vajadust täiendavalt tasustada õppejõudude tööd Ida-Virumaal, ning äärmiselt oluline on, et sisekaitseakadeemias rakendusliku kõrghariduse ja magistriõppe kvaliteedis ei tehtaks sammugi järeleandmisi.

„Me ei või hetkekski unustada, et tegemist on Eesti ainsa siseturvalisuse kõrgkooliga, millest suuresti sõltub, kui head on meie politseinikud ja piirivalvurid, päästjad ja tolliametnikud,” nentis Anvelt.