Pirita linnaosa valitsus hoiatab: ärge hüpake sillalt jõkke, see on ohtlik!

"Kuumade suveilmadega on noored valinud jahutamiseks Pirita sillalt alla hüppamise, mis on keelatud ning seab ohtu nii noorte kui ka silla alt läbi sõitjate elu ja tervise," ütles Pirita linnaosa vanem Alina Tubli.

Tubli sõnul on pea iga sooja päeva lõpus näha Pirita sillal noori, kes panevad proovile oma julguse ja hüppavad sillalt jahutavasse jõkke. “Linnaosavalitsus ja Tallinna munitsipaalpolitsei on taoliste noortega hädas olnud aastaid. Pole aidanud keelavad sildid, isiklikud keelamised ja vestlused ega traumad,” ütles Tubli.

Linnaosavalitsuse sõnul on jõepõhi äärmiselt ohtlik. “Jõe sügavus on silla all väga muutlik, samuti toob vesi sinna puuoksi ja muud prahti, mida veepinnalt näha ei ole. Lisaks sõidavad silla alt paatidega läbi ka teised inimesed, seega ohustatakse hüppamisega ka neid,” lisas Tubli.

Tubli sõnul kuuleb linnaosa valitsus igal aastal õnnetult lõppenud juhtumitest, kus keegi on selleks mitte mõeldud kohalt vette hüpanud ja oma ohutusega riskeerinud. "Palun kõikidel, kes sillalt alla hüppajaid märkavad, seda tegevust taunida ning võimalusel keelata. Palun lapsevanematel oma pereliikmetega rääkida ning tegevuse ohtlikkust rõhutada,” ütles Tubli.