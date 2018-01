Pirita elanikud on hädas vandaalidega: mürgitatakse lemmikloomi ja loobitakse maju ning sõidukeid torusiili-pommidega

Pirita elanikke koondavas grupis sotsiaalmeedias on mitmeid teateid leitud torusiili-pommidest ja väidetavatest katsetest mürgitada lemmikloomi. Linnaosa valitsus palub kodanikel olla tähelepanelik ja vahejuhtumitest teavitada politseid.

Võimaliku süüteo toimepanijad viskasid kaks torusiili-pommi vastu maja ja ühe sõiduauto alla. Samuti on teada antud võimalikust lemmikloomade mürgitamisest rotimürgiga. Neil juhtudel on teavitatud, et väidetav rotimürk on asetatud koduaedadesse ja kergliiklusteedele.

Kuvatõmmis Pirita elanike sotsiaalmeedia grupist:

Kohalikud elanikud kahtlustavad torusiili-pommide valmistamises noorukid, kes proovivad teha nalja. "Kokkuvõttes pole oluline, et miks keegi on torusiili-pommid valmistanud või asetanud väidetava rotimürgi koduaedadesse ja kergliiklusteedele. Nende tegude tagajärg võib lõppeda inimese või lemmiklooma surmaga, mis tähendab kriminaalkaristust nende tegude toimepanijatele. Eriti kurvaks teeb meele see, et süüteo toimepanijad viivad oma aktsioonid inimeste kodudesse," ütles linnaosa vanem Alina Tubli.

Kuvatõmmis Pirita elanike sotsiaalmeedia grupist:

Piirkonnapolitsenik Marili Tammiste sõnul ei ole politseisse ühtegi avaldust tehtud. Ta kinnitab, et mõlemad süüteod on karistatavad ja käsitletavad kuriteona. "Väärteokorras on karistatav võõra väheväärtusliku asja kahjustamine, kui antud teoga on põhjustatud kahju, mille suurus ületab kahtekümmend miinimumpäevamäära - 4700 eurot -, siis on tegemist juba kuriteoga, mille eest karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega. Lisaks karistusele tuleb hüvitada ka tekitatud kahju," ütleb Tammiste. Ta lisab, et ka looma julm kohtlemine on karistusseadustiku § 264 järgi kuritegu ja samuti karistatav.

Pirita linnaosa vanem Alina Tubli julgustab politseid teavitama kahtlustustest ja konkreetsetest tegudest. "Kui keegi kahtlustab süütegu, siis sellest tuleb sellest viivitamatult politseid teavitada. Sotsiaalmeedias teavitamine on väga tänuväärt tegevus, kuid see ei aita süüdlast kätte saada ilma vastava avalduseta politseis," lisas Tubli.