PILTUUDIS: Tallinna sadamas algas kruiisihooaeg! Saabus National Geographicu laev

Täna varahommikul algas pealinnas tänavune kruiisilaevade hooaeg, mis kestab kuni 16. oktoobrini.

Hooaja esimese laevana sildub Vanasadamas National Geographic Orion, mille pardal on 86 reisijat ja 66 meeskonnaliiget. Enamik reisijatest on pärit Ameerika Ühendriikidest, aga laeval on ka näiteks Austraalia, Kanada ja Suurbritannia kodanikke, kokku on reisijaid üheksast erinevast riigist. Laev saabub meile Riiast ja suundub siit edasi Peterburi.

Tänavuse kruiisihooaja jooksul on Tallinnasse kokku oodata 314 kruiisilaevakülastust, mis toovad meie pealinnaga tutvuma üle poole miljoni inimese. Kaheksa laeva külastavad Tallinna esmakordselt. Suurim sel aastal Tallinnas peatuv laev on 333,3 meetri pikkune MSC Fantasia, mis võtab pardale 3800 reisijat ja saab olema läbi aegade pikim Tallinnas peatunud kruiisilaev.

Eelmisel aastal peatusid kruiisilaevad Tallinnas 271 korda, laevade pardal oli kokku 474 tuhat kruiisireisijat.