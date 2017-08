PILTUUDIS | Taavi Aas ruttas kohtupingist otse uut trammiteed avama

Tallinna linnapea kohuseid täitev Taavi Aas osales täna nii Edgar Savisaare kohtuistungil kui ka uue, Tallinna lennujaamani viiva trammitee avamisel.

Järgnevad pildiread võivad vaid aimu anda, kummas olukorras Aas end mugavamalt tundis.

Taavi Aas kohtus:

Taavi Aas Tallinna lennuväljani viiva trammitee avamisel:

Uuest kuust alustab Tallinna Linnatranspordi AS regulaarset trammiliiklust Tallinna lennujaama.

Trammitee pikendus algab Peterburi maantee äärde rajatud pöördekanjonist, kulgeb tunnelis raudtee ja Suur-Sõjamäe tänavate alt läbi, jõuab süvendis tõustes Keevise tänaval taas maapinnale ning lõpeb tagasipöörderingiga lennujaama juures.

Tööd lennujaama trammiliiniga külgneva avaliku ruumi heakorrastamisel jätkuvad novembrini. Tehakse haljastustöid, kõnniteekatendite paigaldamist ning pargiala ehitustöid vastavalt Keevise tänava disainprojektile. Tööd jätkuvad ka lennujaama tagasipöörderingil asuval linnaväljakul ning lennujaama peatusehoone ja Lennujaama tee põhjapoolse haru ehitusel. Lisaks rajatakse statsionaarne liikluskorraldus ja välisvalgustus.

Trammitee ja tunneli ehituse peatöövõtja on AS Merko Ehitus Eesti ning KMG Inseneriehituse AS. Ligikaudu 700 meetrisel rööbastee avamine muudab Tallinna kõige hõlpsamalt ligipääsetava lennujaamaga pealinnaks Euroopas. Trammitee lennujaamani viimise maksumuseks on 12,5 miljonit eurot, millest 9,8 miljoni kaeti Euroopa Ühendamise Rahastust (CEF) ja ülejäänu Tallinna linna poolt.

Loe lähemalt SIIT.