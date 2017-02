PILTUUDIS: Müncheni küberkonverentsil mahtusid ühele pildile Ilves, Kaljulaid ja Kaljurand

Küberturvalisuse konverents Münchenis Foto: Lukas Barth/MSC

Eelmisel nädalavahetusel Münchenis toiminud küberturvalisuse konverentsil istusid ühe laua taga Eesti presidendid Toomas Hendrik Ilves ja Kersti Kaljulaid ning hiljutine presidendikandidaat Marina Kaljurand. Viimane juhib nüüd rahvusvahelist küberstabiilsuse komisjoni Global Commission on the Stability of Cyberspace'i