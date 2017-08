PILTUUDIS | Evelin Ilves kohtus Tegusa Tallinna eestvedaja Mart Luigega

Täna jäid Delfi fotograafi kaamerasilma ette valimisliidu Tegus Tallinn tuumiku üks liige Mart Luik ja endine esileedi Evelin Ilves. Nende kohtumine tekitas küsimuse, kas Ilves ühineb aktiivsete ärimeestega ja kandideerib samuti sügisestel valimistel.

„Evelin on mu vana tuttav, sõime lõunat ja vestlesime lihtsalt omavahel,” kommenteeris kohtumist Mart Luik, kes Evelin Ilvese valimisliiduga ühinemist ei kinnitanud, kuid ka ei välistanud. „Arutasime ka Tallinna teemasid ja minu uut väljakutset, kuid midagi konkreetset kokku ei leppinud,” sõnas ta.

Urmas Sõõrumaa, Jüri Mõisa ja Mart Luige valimisliiduga Tegus Tallinn on Luige sõnul liitunud veidi üle 20 inimese. Luik kinnitas, et osa kandidaate, koduleht ja programm tehakse avalikuks lähiajal, kuid tegusad linnakodanikud on oodatud ka pärast valimisliidu tegevuskava avalikuks tegemist valimisliidus või vähemalt selle programmi kokku panemisel kaasa lööma. „Põhiasjad oleme valmis teinud, aga asi edeneb edasi ja saab kindlasti veel täiustatud,” lausus Luik ja märkis, et kui kandidaatide esitamisega on aega 5. septembrini, siis programmiga valimispäevani välja.

Programmi nähtavamaks tegemiseks on Luige sõnul plaanis teha ka valimisreklaami. „Ilma reklaamita ei pääse kuidagi, ikka tuleb teha,” lausus Luik. Ta lisas samas, et seda püütakse teha tavapärasest erinevamalt, näiteks ei tehta võib-olla tänavareklaami.

Tallinna linnavolikogus on 79 kohta. Luige sõnul pole paika pandud, mitut neist Tegus Tallinn püüab, küll aga seab valimisliit tema kinnitusel ilmselt eesmärgi häälte osas. Mitut häält püütakse, saab selgemaks arvatavasti 5. septembri paiku, mil on koos nimekiri, paigas esinumbrid ja lõppenud ka läbirääkimised võimaliku ühinemise üle valimisliiduga Vaba Tallinna Kodanik.

Edgar Savisaare oma nimekirjaga välja tulemist kommenteerides ütles Luik, et see muudab ilmselt kõigil peale Keskerakonna kandideerimise lihtsamaks. „Kui Savisaar poleks valimistele läinud, siis oleks üldse kolmas olukord olnud, aga kui Savisaar oleks kandideerinud Keskerakonna nimekirjas, siis oleks olnud suur tõenäosus, et midagi linnas ei muutu ja säilib Keskerakonna ainuvalitsemine,” nentis Luik.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimispäev on 15. oktoobril.