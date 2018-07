Pilguheit minevikku. Urve Palo väljaütlemisi läbi aegade

20.06.2014

"Plaanime juba septembris tutvustada konkreetsemaid stsenaariume, mis on valitsusele aluseks otsustamisel, millises suunas edasi liikuda."

Igikestev soov rajada riiklikud üürielamud.

Palo tahab riiklikult üürielamuid toetades kõrgete üürihindadega võidelda

21.03.2014

"Seetõttu võib arvata ka, et see pankrotti ka läheb. Ma ei taha küll paanikat külvata, aga ma pean olema ministrina valmis ka selleks, et riigiabi luba ei tule Euroopa Komisjonist."

Ettenägelik ennustus, et Estonian Airi läheb pankrotti. Palo sai selle väljaütlemisega suure pahakspanu ja kriitika osaliseks.

Urve Palo ennustab Estonian Airile pankrotti