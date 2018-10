Pikalt maailmavaate pärast Reformierakonnaga tüli kiskunud Andrei Korobeinik lahkus parteist

Oma Facebooki lehel kirjutab mees: "2010. aasta sügisel, enda sünnipäeval astusin Reformierakonda. Järgmised pea 7 aastat ja 11 kuud kujunesid ühtaegu nii mitmekesisteks kui põnevateks ning neist saadud kogemused väärtuslikemaks kui mistahes sünnipäevakink." Ta ütleb, et täna aga on aeg keerata elus järgmine lehekülg ja esitada avaldus erakonnast välja astumiseks.

Ta avaldab lootust, et uus lehekülg tuleb vähemalt sama huvitav. "Reformierakonda jääb ka peale minu lahkumist 12 000 inimest ja mina pole kindlasti see üks, kes peaks neile õpetussõnu jagama," ütleb maailmavaate pärast viimastel nädalatel erakonnaga meedias debatti astunud mees. "Kui sinu lemmikkohvikus muutub muusika ja uus valik sulle ei meeldi, pole mõtet DJ-d kiruda või enda plaadiga lavale ronida; kui teised külalised on rahul ja neile sobib, siis järelikult ongi sul aeg väljapääsu suunas liikuda. Seda ma nüüd teengi. So long and thanks for all the fish," jätab ta Reformierakonnaga hüvasti.