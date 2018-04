Pikaajaline sots Hannes Rumm nimetas Ossinovski juhitavat Sotsiaaldemokraatlikku erakonda luuseriks

Pikaajaline Sotsiaaldemokraatliku erakonna liige Hannes Rumm nimetas eilses Maalehes avaldatud kommentaaris koduerakonda viimase poolteise aasta poliitiliste arengute kontekstis luuseriks.

"Kui politoloogid teevad edetabeli, milline Eesti poliitik on langetanud oma erakonna toetust sel sajandil kõige rohkem, siis kindlasti on selle listi tipus Jevgeni Ossinovski. See on täiesti müstiline, kuidas nii tark inimene on käitunud nõnda rumalalt," märkis Rumm sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe tegevusest rääkides.

Rumm kasutas sotsiaaldemokraatide tegevuse kirjeldamiseks väljendit "omast võttest selili", pidades silmas, et Reformierakonna võimult kõrvaldamisega enda toetust kergitada lootnud sotsid hoopis kaotasid toetust märkimisväärselt.