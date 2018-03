Pikaajaline Keskerakonna kampaaniameister Raimond Kaljulaid: erakondadel on rahastajate varjamine liiga lihtne, valimisreklaami avaldamine peaks käima ainult riigi vahendusel

Põhja-Tallinna vanem, reklaamiasjatundja ja Keskerakonna pikaajaline kampaaniameister Raimond Kaljulaid kirjutab ootamatult avameelses sotsiaalmeediapostituses, et erakondade reklaamikampaaniate tegelikke rahastajaid on praegu liiga kerge saladusse jätta.

"See on tegelikult suurem probleem kui arvatakse, ainus võimalus seda tõkestada - nii palju kui mina oma 15 aastase kampaaniate tegemise kogemuse pealt oskan öelda - on see, et riik võtaks erakondadelt ja kandidaatidelt valimisreklaami avaldamiseks meedia ostmise võimaluse üldse ära," kirjutab Kaljulaid sotsiaalmeedias. Riik võiks tema arvates osta valimisreklaamide pinnad ise, ning anda erakondadele võimaluse võrdsel määral neisse oma sisu panna.

Ainus võimalus praeguse seisukorra juures varjatud rahastust tuvastada on varjatud jälgimine, mis annaks võimaluse avastada ja tõestada, et erakonna esindajate ja toetajate vahel on selline kokkulepe sõlmitud, kirjutas Kaljulaid.

Ta loodab, et tema välja pakutud lahendus looks ühtlasi olukorra, kus poliitika sisu muutuks erakonna eelarve suurusest olulisemaks.