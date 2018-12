Pikaaegne ajakirjanik Aarne Mäe kandideerib EKRE ridades riigikokku

“Varem pole ma poliitilises elus kaasa löönud, sest olen ajakirjanikuna

olnud neutraalne vaatleja, vahendaja ja kommenteerija. Aga kuna riigipea

kutsus oma Roosiaia vastuvõtul kõiki, sealhulgas ajakirjanikke,

poliitikas kaasa rääkima, siis otsustasin kasutada oma põhiseaduslikku

õigust,” selgitab Aarne Mäe.

“Kandideerin EKRE ridades, sest see on kõige eestimeelsem erakond. Näen,

et ühiskonnas on tekkinud teine ärkamine ja siin ei saa kõrvalvaatajaks

jääda. Ma ei häbene olla eestlane ja tahan, et rahvusriik säiliks

sellisena, millisena me seda kolmkümmend aastat tagasi ette kujutasime.”

Mäe ütleb, et talle on ametist johtuvalt oluline sõna- ja mõttevabaduse

säilitamine.

“Sõnavabadust on tahetud üha enam piirama hakata ning teisitimõtlejaid

kiusatakse häbenemata taga. Minu eelis on see, et neutraalse vaatlejana

olen näinud aastaid päris lähedalt, kuidas poliitikat tegelikult

tehakse.”

Aarne Mäe töötas Virumaa Teatajas 25 aastat, sellest viimased 13 aastat

peatoimetajana. Virumaa Teatajast lahkus ta tänavu septembris.

Aarne Mäe on olnud Eesti Ajalehte Liidu aastapreemiate jagamisel viis

korda nominent ja saanud kaks korda parima arvamusloo autori auhinna. Ta

on pälvinud maavanema vapimärgi ja Kaitseliidu tänuordeni,

Kultuurkapitali tunnustuse, samuti kaks korda Rakvere linna

teeneteplaadi.

Tänase seisuga pole Aarne Mäe erakonna liikmeks astunud.