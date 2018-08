Piirkondade juhid on veendunud: Andres Herkel peab Vabaerakonna juhi kohalt lahkuma

Vabaerakonna Pärnu piirkonna juht Heli Künnapas, kes veel täna hommikul ERR-ile antud usutluses ütles, et Vabaerakonna päästmiseks on ka muid viise, kui Andres Herkeli taandumine, sõnas õhtupoolikul Delfile, et nüüdseks ta muud varianti ei näe.

"Eilne koosolek ja ka tänased sõnavõtud on näidanud seda, et Andres Herkel ega ka teised juhatuse liikmed ei saa aru, milline on nende vastutus," lisas Künnapas. "Nii et praegu ma ei näe muud varianti, kui et Andres Herkel peab tagasi astuma. See aga ei tähenda, et Herkel peaks erakonnast välja astuma."

Künnapas koos erakonnakaaslastega saatis Vabaerakonna juhatusele pöördumise, milles kritiseeris erakonna senise juhi Andres Herkeli tegevust ja ka valmistumist eelolevateks valimisteks. "Keegi peab võtma vastutuse erakonna kehva reitingu eest ja seni Herkel seda teinud ei ole," põhjendas Künnapas.

Peamisteks murekohtadena olid kirjas välja toodud juhtimisvead ja kesine kampaania, viidates kampaaniajuhi Ivo Rulli tööle. "Meil on tööl kampaaniajuht, aga ometigi tulemust ei ole," märkis Künnapas.

"Meie eesmärk ei olnud selle kirjaga õhutada vaenu, vaid tõesti olukorda parandada," rõhutas ta. Lisaks Künnapasele on pöördumisele alla kirjutanud veel 17 Vabaerakonna liiget.

Kes võiks olla aga nende arvates erakonna uus juht, ei soostunud Künnapas veel välja ütlema. "Mis puudutab Indrek Tarandit, siis mina ei ole temaga otse suhelnud ega saa tema eest kõneleda, kuid meil on teisi väga toredaid ja tarkasid juhikandidaate," möönis Künnapas.