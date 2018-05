Politsei- ja piirivalveameti lennusalga 1992. aastal abi korras Saksamaalt saadud lennuk müüdi oksjonil 300 000 euroga.

Tegemist on Let L-410UVP Turbolet tüüpi kahemootorilise turbopropellerlennukiga, mis on sobilik vaatlusteks, dessanteerimiseks, huvilendudeks ja väljaõppeks. Lennuk tehniliselt korras ja lennukõlbulik.