Piirikaubanduse eestvedaja Einar Visnapuu liitus parteiga Eesti 200

„Eesti 200 on äsja loodud erakond, millel ei ole küljes vana taaka ja mis on rääkinud teemadest otse ja ausalt. Minule selline stiil sobib. Kandideerima toob mind muuhulgas soov rääkida kaasa Eesti spordi toetamises, mis on Eesti riigil unarusse jäänud. Võin paadunud Eesti motospordi toetajana öelda, et näiteks sellele alale on riigipoolne tugi täiesti olematu, kuigi samal ajal naaberriikides on olukord täiesti teine,“ selgitas Einar Visnapuu.

Visnapuu on sündinud Võrus, kus elab ka täna. Ta on tegelenud metsaäri ja ehitusega, pidanud pubi ja tegeleb viimased aastad alkoholi- ja toidukaupade müügiga omades ettevõtteid Alko1000 ja A1000 market. Lisaks on ta motospordi suurtoetaja, olles motospordiklubi A1M peasponsor.

Visnapuu kandideerib riigikogu valimistel Eesti 200 Kagu-Eesti nimekirjas. „Oleme toonud meie nimekirjadesse inimesi, kes reaalselt nendes piirkondades toimetavad ja tunnevad kohalikke muresid läbi ja lõhki. Einar Visnapuu liitumine Eesti 200 Kagu-Eesti nimekirjaga näitab, et talle läheb maapiirkondade areng korda ja ta on valmis oma ettevõtja kogemusega arukasse regionaalpoliitikasse panustama,“ kommenteeris Eesti 200 Kagu-Eesti nimekirja esinumber Igor Taro.