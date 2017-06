Pihkva dessantdiviisi seintele rahuloosungeid joonistanud treener põgenes Eestisse

Pihkvas treenerina töötanud Mihhail Petrov põgenes Eestisse ja palus poliitilist varjupaika, sest väidetavalt sattus ta võimudega pahuksisse seoses Pihkva dessantdiviisi seintele joonistatud piltidega, mis toetasid rahu Ukrainaga.

22. juunil ilmusid Pihkva dessantdiviisi staabi seinale Jubileinaja tänaval joonistused, mis toetasid rahu Ukrainaga. 24. juunil võõpasid sõdurid seina üle, kirjutas Pskovskaja Gubernija. Sellega sai hakkama Petrov oma õpilastega. Pilte joonistustest näeb siit.

Petrov rääkis, et järsku kuulis ta mitmelt poolt, et ta on võimude silmis sattunud musta nimekirja. "Sellega seoses oli vaja riigi territooriumilt kiirelt lahkuda, kohe peale treeningut, just nii, seljakotis oleva kimono, lühikeste pükste ja t-särgiga," rääkis Petrov.

Petrov rääkis, et võimude hinnangul joonistati seinale ekstremistlikke üleskutseid. Ta ei kavatse tagasi Venemaale minna.

Petrov on Pihkvas tuntud üksikvõitluse treener, kes hakkas tegelema poliitikaga peale Pihkva oblastivõimudega konflikti sattumist. 12. juuni korruptsioonivastasel meeleavaldusel esines ta kõnega, milles kutsus üles võitlema korruptsiooniga.