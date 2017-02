Pidulik riigilipu heiskamise tseremoonia kolib teise kohta

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva hommikul, 24. veebruaril kell 7.33 toimub pidulik riigilipu heiskamise tseremoonia Toompeal Kuberneri aias.

„Vabariigi aastapäeva alustamine sinimustvalge lipu heiskamisega on aastatega inimestele nii südamelähedaseks muutunud, et me ei mahu enam Toompea lossi hoovi. Seepärast kutsun kõiki pidulikule lipuheiskamise tseremooniale Kuberneri aeda, kust avaneb veelgi parem vaade tõusvale lipule Pika Hermanni tornis,“ ütles riigikogu esimees Eiki Nestor.

Riigilipu heiskamise tseremooniat on Toompea lossi hoovis korraldatud viimased 17 aastat (2000-2016). Enne toimus see 11 aastat lossi kõrval Kuberneri aias (1989-1999) ning ka tänavu viiakse tseremoonia seal läbi.

Tseremoonia algab kell 7.33 sinimustvalge riigilipu heiskamisega Eesti Vabariigi hümni saatel. Seejärel peab avakõne Riigikogu esimees Eiki Nestor. Õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma.

Eesti Vabariigi iseseisvusmanifesti loeb ette Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli kolmanda kursuse üliõpilane, Voldemar Panso preemia laureaat Teele Pärn.

Politsei- ja Piirivalveorkestri ning Eesti Meestelaulu Seltsi meeskooride esituses tulevad ettekandele Enn Võrgu „Eesti Lipp“ Martin Lipu sõnadele ning Juhan Aaviku "Hoia, Jumal, Eestit" Aleksander Leopold Raudkepi sõnadele. Tseremoonia lõpeb orienteeruvalt kell 8.

Pidulikul lipu heiskamise tseremoonial osalevad Riigikogu ja valitsuse liikmed, põhiseaduslike institutsioonide ja diplomaatilise korpuse esindajad ning isamaaliste organisatsioonide ja korporatsioonide liputoimkonnad. Tule Sina ka!