Pevkur vahetab Nebokati välja, minekul võib olla ka Kalev Lillo

Äsja Reformierakonna esimeheks valitud Hanno Pevkur vahetab erakonna peasekretäri Reimo Nebokati lähinädalatel välja uue inimese vastu, lahkub ka Kalev Lillo.

Pevkur ütles Raadio Kuku saates "Nädala tegija", et peasekretäri osas on tema ettepanek leida uus inimene ja siis on juba uue peasekretäri otsus, keda ta erakonna peakontorisse tööle võtab.

Pevkur lisas, et tal on Nebokatiga kokkulepe, et too täidab peasekretäri ülesandeid 1. veebruarini. Juba järgmisel koosolekul peaks juhatus tema sõnul saama uue peasekretäri ära kinnitada.

Lahkub ka piirkondade arendusdivisjoni juht Kalev Lillo. Lillo muutus kurikuulsaks 2012. aastal, kui Silver Meikar süüdistas teda ja Kristen Michalit Reformierakonna ebaseadusliku rahastamise korraldamises.

Oktoobris sattus Nebokat ebatavaliselt teravasse sõnasõtta erakonna auesimees Siim Kallasega, süüdistades Kallast soovis otsida sõprust kremlimeelsuse esindajaga ehk Edgar Savisaare juhitud Keskerakonnaga.