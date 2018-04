Pevkur: ühed olulisimad väärtused on andestus ja lepituse otsimine. On igaühe võimalus olla suur

Kõige tähtsamad olid siiski kohalikud valimised. Varasuveks jõudsime veendumusele, et Reformierakond läheb valimistele Tugeva Eesti sõnumiga. See tähendab võrdseid võimalusi inimestele, tugevat majandust ja tagatud julgeolekut. Siinkohal eriline tänu Triin Junkurile, kes katuskampaaniat hästi ohjas, Anu Ilvesele pannkookide, Pille-Riin Aasale ja Heli Tederile bussituuri, Kontuurile loovlahenduste ning kõigile kampaaniaosalistele suurepärase töö eest. See kõik kulmineerus tänu meie kohalikele liidritele ja abilistele läbi aegade parima tulemusega kohalikel valimistel. Aitäh teile! Kanepi mehed tegid oma vägeva kampaania ja sellele järgnenud julgete otsustega lausa nii võimsa tulemuse, et on oma uue valla vapiga tänaseks ületanud rahvusvahelise meediakünnise. Edu mehed, vingelt panete. Loogilise arenguna on meie toetus kasvanud aastaga üle kümne protsendi, ulatuses viimastes küsitlustes lausa 34 protsendini.

Loe veel

Aga nii viimaste kuude kõrge reiting kui kohalikud valimised on praeguseks juba tahavaatepeegel, kust oma saba imetlema jäädes teelt välja kihutame. Eesti ootab Reformierakonna uut tulemist. Ootab seda, et segadused ja otsustamatus Eesti juhtimisel lõpeks. Ootab seda, et Reformierakond oleks ühtne ja tugev. Et erakond tuleks välja Eesti jaoks edasiviivate ideedega ja pakuks Eestile mitte virinat olemasoleva suhtes vaid lahendusi tulevikuks. Meie asi on jääda väärikaks nii inimeste kui erakonnana. See, milline on meie sisemine demokraatia ja otsustusprotsess saab olema lakmuspaberiks ka Eesti juhtimisel.

Head erakonnakaaslased

Briti kirjanik ja juuraprofessor Alexander McCall Smith kirjutab oma raamatus Pühapäevane filosoofiaklubi, et lihtne on ajada asju viisakate inimestega. "Kui mõlemad osapooled teavad, millist käitumist teiselt oodata, siis pole konfliktid kuigi tõenäolised. Ja see toimib igal tasandil, alates kõige väiksematest tehingutest kahe inimese vahel kuni riikidevahelise suhtluseni välja." Samuti ei ole tema hinnangul rahvusvaheline õigus muud, kui suurejooneliselt kirja pandud viisaka käitumise süsteem. Julgen arvata, et just viisakust ja lugupidamist ootab jätkuvalt ka Eesti poliitiline kultuur.

Ent viisakusest ja väärikusest ei piisa. Riigi tüürimiseks on vaja ideid ja lahendusi ning jätkuvalt tuleb mõelda suurelt. Nagu aasta tagasi ütlesin, on Reformierakonna poliitika tuum seisnud ja seisab edaspidi iga eestimaalase vaba eneseteostuse kaitses ning tema heaolu kasvatamises. Vaadates praeguse valitsuse tegemisi, olen veendunud, et meilt oodatakse üha enam naasmist oma juurte juurde. Lihtne ja selge maksusüsteem, abi andmine eelkõige neile, kes abi vajavad ja tugev riigikaitse - need on väärtused mida peame kaitsma. Kui meie ettevõtluse hea käekäigu eest ei seisa, kes siis seisab? Nii triviaalne kui see ka ei tundu, peab ikka ja jälle erinevatel kohtumistel seletama, et raha ei tule seina seest või riigieelarvest. Ümberjagatava raha kasv tuleb vaid ettevõtluse ja majanduse kasvust. Reformierakond ei saa öelda ilma ratsionaalsete argumentideta "ei" võimalikele investoritele, olgu nendeks siis e-residendid või puidutöötlejad. Oleme lähtunud varasemalt sisulisest debatist, mitte emotsioonidest. Soovin ka tulevikus näha Reformierakonda, mis toetub faktidele ja argumentidele, mitte emotsioonidele.