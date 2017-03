Pevkur: sisekaitseakadeemia südameoperatsiooniks puudub vajadus

Reformierakonna esimees, eelmine siseminister Hanno Pevkur saatis täna 25. tegevusaasta juubeliaktust pidavale sisekaitseakadeemiale tervituse, milles rõhutas vajadust lõpetada arusaamatu vaidlus akadeemia asukoha üle ja keskenduda Eesti riigi turvalisuse eest seisjate koolitamisele.

“25 aastat peaks olema piisavalt pikk aeg, et välja kujuneks kooli oma kodu. Minu jaoks on see kodu Tallinnas, Kase tänaval. Loomulikult on ka Paikusel, Väike-Maarjal ja Murastel kooli loos ülioluline koht, ent kooli süda tuksub Kases,” lausus Pevkur.

“Puudub igasugune vajadus südameoperatsiooniks, kui süda on tugev ja arenev. Loodan siiralt, et lõpeb arusaamatu vaidlus akadeemia asukoha üle ning koolipere saab keskenduda peamisele – Eesti riigi ja rahva püsimise ning turvalisuse eest seisjate koolitamisele,” lisas ta.

Pevkur avaldas tervituses ka heameelt, et algselt sõjaväestatud õppeasutusest on arenenud kõrgetasemeline riigi- ja omavalitsusametnike rakenduskõrgkool.

“Sisekaitseakadeemia panust Eesti riigi arengusse ja selle püsimisse ei ole võimalik rahas mõõta. Kõik, kes kooli lõpetanud või sealt täiendkoolitust saanud, oskavad mõista akadeemia väärtust,” lausus Reformierakonna esimees.

Endine siseminister avaldas veendumust, et sisekaitseakadeemial on ka tulevikus kindel koht mitte ainult Eesti haridusmaastikul, vaid ühiskonnakorralduses tervikuna.

Täna õhtul tähistab sisekaitseakadeemia oma 25. aastapäeva piduliku kontsertaktusega Nordea Kontserdimajas.