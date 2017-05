Pevkur: Seederi "töövõit" on vaid väike kosmeetiline muudatus, probleemiks on võlgu elamine

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur kommenteeris Seederi "töövõitu" uute maksude kehtestamisel kui väikest kosmeetilist muudatust, ent suurim rahanduslik mure eelarve defitsiiti laskmisena on jätkuvalt lahenduseta.

"Kosmeetilised muudatused maksupaketis on toredad, aga suurem probleem on jätkuvalt valitsusliidu valmisolek eelarve suurde defitsiiti lasta. Seederi soov jätta ära panditulumaks, magusamaks ja pakendiaktsiis on kahtlemata samm õiges suunas, kuid eelarve tasakaalust ollakse jätkuvalt väga kaugel, mis pikas vaates on väga suur probleem," märkis Pevkur.

Pevkur täiendas, et Eestis ei ole majanduskriisi või erakorralisi olusid, et peaksime ära kulutama varasemad reservid ja laenugi võtma.

"Täiendavat finantsvõimekust vajab Eesti eelkõige ajaks, mil eurotoetused vähenevad. Kui valitsus praegu eelarve suures mahus defitsiiti laseb, siis ei ole tulevikus enam lisaraha võimalik võtta. Eelarve defitsiiti lubamine näitab, kui vastutustundetult suhtub vasakvalitsus Eesti tulevikku," ütles Pevkur.

Seetõttu kutsub Pevkur Seederit üles nõudma jõuliselt eelarve tasakaalu viimist. "Heliril on võimalus näidata, kas ta on riigimees või soovib IRL lihtsalt valitsuses jätkata, sest kes ei tahaks minister olla, nagu Seeder ise väitis."

Koalitsioon teatas reedel, et lepiti kokku, et ühisdeklaratsioonides toimub abikaasade vahel suurem võimalus koos deklareerida ja panditulumaksu sellisel kujul, nagu ta praegu on, ei tule.

Helir-Valdor Seeder märkis: "Tahan lisada, et katteallikad, mida me täpsustame nädala jooksul ja mille üle rahandusministeerium täpselt arvet peab, ei ole uute maksude kehtestamine, vaid kulude kokkuhoid. Olen optimistlik, et suudame siit edasi liikuda."