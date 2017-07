Pevkur: Savisaarele Keskerakonna nimekirjas esikoha pakkumine näitab Ratase nõrkust ja väljapressijatele alistumist

Reformierakonna juht Hanno Pevkur leiab, et kriminaaluurimise all olevale Edgar Savisaarele kandideerimisettepaneku tegemine sügisesteks valimisteks on avalikkuse õiglustundele näkku sülitamine.

"Savisaarele Keskerakonna nimekirjas esikoha pakkumine näitab ennekõike Jüri Ratase nõrkust ja väljapressijatele alistumist. Kas Eestis leidub inimest, kes ka päriselt usub, et Savisaar on täna Keskerakonna parim kandidaat?" sõnas Pevkur sotsiaalmeedias.

"Kuidas saab erakonna esinumber olla mees, kes on tõsiste korruptsioonisüüdistustega kohtu all? See on avalikkuse õiglustundele näkku sülitamine ja tõestus, et Keskerakonnas ei ole midagi muutunud. Tõenäoliselt on see esimene pilguheit Ratase-Toomi pakti salaprotokollidele ja rohkem on veel tulemas," leiab Pevkur.

Delfi kirjutas täna, et Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi sõnul leidis erakonna juhatus hiljutisel koosistumisel, et sügisestel valimistel võiks pakkuda üldnimekirjas esinumbri kohta erakonna endisele juhile Egdar Savisaarele. Idee algataja oli Korbi sõnul Yana Toom.

"Juhtkonnas arutati, milline oleks nimekirjas väärikas koht erakonna endisele juhile. Leiti, et selleks on esikoht üldnimekirjas. Samas pole keegi veel Savisaarele esinumbri kohta otse pakkunud," ütles Korb.

Korbi sõnul oli idee algataja Yana Toom. Korb ei eita, et tegemist on ühe nö lepituspunktiga, mis tagas Toomi jäämise Keskerakonna nimekirja sügisestel valimistel. "Toom tõstatas selle küsimuse, kõik laua taga istunud inimesed leidsid, et see on hea mõte" sõnas Korb. Tegemist ei olnud Korbi sõnul juhatuse koosolekuga, kohal oli erakonna esimees ja aseesimehed.

Mis puudutab seda, et Savisaar on hetkel kriminaaluurimise all, siis selles Korb probleemi ei näe. "Tegemist pole juhusliku inimesega, Savisaar on Tallinna arengusse ja linna palju oskusi ja teadmisi panustanud. Pealgi kehtib Eestis süütuse presumptsioon," sõnas Korb. "Kohtuprotsess on jah kahetsusväärne ja see heidab varju, aga ei tohi võtta Savisaarelt võimalust ennest kaitsta".